جامعة الطفل في "أسوان" تطلق فاعليات البرنامج الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
تطلق جامعة الطفل في جامعة أسوان فاعليات البرنامج الدراسي الجديد للطلاب اعتبارًا من يوم السبت المقبل وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة.
وصرح الدكتور علي عباس دندراوي منسق عام جامعة الطفل بأسوان أنه يوجد برنامجين دراسيين أحدهما للطلاب الجدد وبرنامج آخر للطلاب الحاليين، حيث تبلغ مدة البرنامج 12 يومًا متتالية.
وأوضح أن جامعة الطفل، تهدف إلى تنمية مدارك الأطفال وصقل مواهبهم الفنية والابتكارية والابداعية واكتشاف المواهب المتميزة في كافة المجالات.
وأشار "دندراوي" إلى تصعيد الطلاب المتفوقين للمنافسة على مستوى 34 جامعة للطفل على مستوى الجمهورية والمشاركة بمشروعاتهم الابتكارية في المعرض الدولي السادس الذي تعقده أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي.
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