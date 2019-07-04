محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ):
نشرت السفارة الأمريكية بتونس اليوم الأربعاء صور السفير دونالد بلوم وهو يتجول بالشارع الرئيسي وسط العاصمة الذي شهد تفجيرين الخميس الماضي، دعما للأمن التونسي.
وظهر دونالد بلوم مع زوجته في مكان التفجير الذي نفذه متشدد في شارع شارل ديجول مستهدفا سيارة أمنية سقط خلاله قتيل وأربعة جرحى.
كما جلس السفير وزوجته في مقهى بقلب الشارع الذي يتميز بحركة اقتصادية وسياحية على مدار العام.
وكتبت السفارة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك "تحية إلى كل رجال ونساء الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل حماية تونس وضيوفها".
وقام السفير الإيطالي لورانزو فانارا من جهته بجولة في الشارع الشهير دعما لتونس.
وقال السفير وسط الشارع "الحياة تستمر وتدفعنا أيضا إلى التجول في هذا الشارع الجميل. يجب أن ندعم تونس ويجب الاستمرار في الحياة وان نقترح بعض الأشياء".
وأضاف السفير الإيطالي "سننظم يوم الجمعة (حفلا) للأوبرا الايطالية في مسرح الجم. انها الثقافة والحياة والفرح وخاصة دعم ايطاليا لتونس".
وشهدت العاصمة تفجيرا ثانيا الخميس الماضي استهدف مدخل مقر أمني لمكافحة الإرهاب خلف أربعة جرحى.
كما فجر عنصر إرهابي ثالث نفسه بحزام ناسف ليل أمس الثلاثاء بحي الانطلاق غرب العاصمة بعد محاصرته من قبل الأمن دون أن يخلف ضحايا بشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر سفيرا أمريكا وإيطاليا يتجولان في شارع الحبيب بورقيبة دعما لتونس بعد التفجيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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