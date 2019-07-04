ترامب يحذر إيران من إطلاق تهديدات بعد إعلان طهران حول تخصيب اليورانيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من إطلاق تهديدات، وذلك بعد إعلان طهران عن زيادة إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب.

وكتب ترامب - في تغريدة على "تويتر" أوردتها قناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - أن "إيران أطلقت للتو تحذيرًا جديدًا. ويقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم بأي كمية يريدونها في حال لم تكن هناك صفقة نووية جديدة".

وأضاف ترامب أن : "هذه التهديدات قد تنقلب عليكم بمضار لم يشهد لها العالم مثيلا".

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