مدرس في "هندسة طنطا" يفوز بـ5 جوائز ودعوات لمحافل عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعلنت جامعة طنطا اليوم الأربعاء، عن فوز المهندس حمادة رزق المدرس المساعد بقسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي بكلية الهندسة، بجائزة الجامعة المصرية اليابانية كأفضل طالب بحث لعام 2019.

وأكدت الجامعة في بيان لها أن "رزق" حصل أيضاً على جائزة السفير الياباني - التي يحصل عليها الباحثين الذين لهم دور بارز في البحث العلمي ونشر الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع - بالإضافة إلى اختياره ضمن أفضل 200 باحث شاب في العالم من 60 دولة مختلفة في مجال الرياضيات وعلوم الحاسب، ودعوته لحضور فاعليات منتدي هيدلبيرج الدولي المقام بألمانيا، وذلك بحضور الباحثين الحاصلين علي أقوي الجوائز العلمية في الهندسة مثل" turing award وfields medal" وغيرها لمناقشة التحديات والتطلعات العلمية المختلفة في مجال علوم الحاسب، فضلاً عن اختياره في المؤتمر الدولي للأنظمة والخدمات المتنقلة MobiSys'19 لهذا العام ضمن النجوم الصاعدة في المجال ودعوته للمشاركة في فاعليات المؤتمر المقام بمدينة سيول بكوريا الجنوبية.

يذكر أن المهندس حمادة رزق تخرج في كلية الهندسة جامعة طنطا بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2010 وحصل على درجة الماجستير من جامعة طنطا 2016، وباحث للحصول على درجة الدكتوراه بالجامعة المصرية اليابانية، وأيضاً باحث زائر في جامعة اوساكا بدولة اليابان.