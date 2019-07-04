خطيبة خاشقجي تشكّ بأنه لا يزال حيًّا وتطالب بتحقيقٍ دولي

تساءلت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي عن سبب عدم الكشف عن جثته بعد، ورأت أن ذلك يثير شكوكا حول كونه لا يزال حيا، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتدويل التحقيق بالقضية كون أن التحقيق السعودي "فقد شرعيته"، وفقا لتصريحات أدلت بها لوكالة الأناضول التركية أمس الثلاثاء 2 جويلية 2019 .

وقالت خديجة جنكيز إن عدم كشف السعودية عن مصير جثة خاشقجي بعد، يثير الشكوك حول إمكانية بقائه حيا، وتساءلت عن سبب عدم الكشف عن أسماء المتورطين ومكان الجثة.

ورأت جنكيز أن التحقيق الذي تجريه المملكة في القضية "فقد شرعيته"، وتوقعت عدم نشر السعودية أسماء المتورطين في "الجريمة".

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وفي سياق متصل، إمتدحت خطيبة خاشقجي التقرير الذي صدر عن مقررة الأمم المتحدة أغنس كالامار، حول القضية معتبرة إياه "صوت الضمير الإنساني".

ووجهت جنكيز دعوة للأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريس، من اجل فتح تحقيق دولي بمقتل خاشجقي، ومحاكمة الجناة أمام محكمة الجنايات الدولية.

*المصدر| سي آن آن بالعربية