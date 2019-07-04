الاحتلال الإسرائيلي يمنع إقامة مباراة نهائي كأس فلسطين أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل مباراة نهائي كأس فلسطين للموسم 2018/2019، والتي كان من المقرر إقامتها بين فريق مركز شباب بلاطة وفريق نادي ... 03 جويلية 2019 21:28

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا / مقتل تونسي في القصف الجوّي الذي إستهدف مركز لاجئين في تاجوراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.