كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس المفاوضات المباشرة بين العسكري السوداني والحرية والتغيير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
إنطلقت مساء اليوم المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بفندق كورنثيا بالخرطوم، بحضور الوسيطين الأفريقي والأثيوبي، حيث ضم وفد المجلس العسكري نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي وعضو المجلس الفريق ياسر العطا.
بينما ضم وفد إعلان الحرية والتغيير كل من المهندس عمر الدقير، الدكتور محمد ناجي الأصم، والمهندس صديق يوسف، والدكتور إبراهيم الأمين.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي أنه متفائل بتحقيق شراكة حقيقية مع قوى الحرية والتغيير، وتحقيق أهداف الفترة الانتقالية بإصلاح الدولة، ومحاربة الفساد، ونشر السلام، وهيكلة الاقتصاد، وخلق مناخ سياسي يرسخ قيم احترام الديمقراطية للمدنيين والعسكريين على حد سواء.
وأكد عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ياسر العطا، في تصريح لقناة “الحدث”، أن المجلس سيرسخ الديمقراطية ويدير انتخابات حرة ونزيهة لتسليم المدنيين كامل قيادة الدولة. ودعا العطا، قوى الحرية والتغيير، إلى تفهم روح الشراكة، وتجنب لغة إحراز الأهداف لأن الجانبين من أبناء الشعب السوداني، ولا خصومة بينهما، على حد تعبيره.