كواليس المفاوضات المباشرة بين العسكري السوداني والحرية والتغيير

إنطلقت مساء اليوم المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بفندق كورنثيا بالخرطوم، بحضور الوسيطين الأفريقي والأثيوبي، حيث ضم وفد المجلس العسكري نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي وعضو المجلس الفريق ياسر العطا.

بينما ضم وفد إعلان الحرية والتغيير كل من المهندس عمر الدقير، الدكتور محمد ناجي الأصم، والمهندس صديق يوسف، والدكتور إبراهيم الأمين.