الجماهير المصرية ترشح المغرب والجزائر لبلوغ نهائي “الكان”

القاهرة

رشحت الجماهير المصرية المنتخبين المغربي، والجزائري لخوض نهائي النسخة الحالية لكأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها مصر، قياسا مع المستوى، الذي أبانا عليه خلال مباريات الدور الأول، بعد حصدهما العلامة الكاملة في كل المباريات.

وشدد العديد من أنصار منتخب “الفراعنة”، في تصريحات متفرقة لـ”اليوم 24″، على أن المغرب، والجزائر مرشحان فوق العادة لبلوغ نهائي أمجد الكؤوس القارية بالنظر إلى الوجه المشرف، الذي ظهرا به، والذي شفع لهما بنيل إشادة، واستحسان الجماهير المصرية.

وقال المتحدثون أنفسهم إن اللاعبين، الذين يتوفر عليهم المغرب، والجزائر بإمكانهم إنجاز المهمة على أكمل وجه، وقيادة منتخبهم لبلوغ النهائي الحلم.

يذكر أن الجماهير المصرية المغربية، والجزائر تتوحد فيما بينها لتشجيع منتخباتها بشكل جماعي، في صورة تؤكد قوة، ومثانة العلاقات، التي تجمعهم.