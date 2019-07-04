القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، من خلال مقايضته بأحد نجومه في الميركاتو الصيفي.
وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، إن مسؤولي البيانكونيري سيقدمون لاعبهم الأرجنتيني باولو ديبالا ضمن الصفقة، لإغراء مانشستر يونايتد بالتنازل عن بوغبا.
وارتبط اسم بوغبا ارتباطًا وثيقًا بالخروج من مانشستر يونايتد هذا الصيف، للبحث عن "تحد جديد" في مكان آخر، خاصة بعد فشل يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.
ومنذ إعلان بوغبا رغبته في الرحيل، ويسعى يوفنتوس وريال مدريد للاستعانة بخدماته، إلا أن حماس الأخير في التعاقد معه تراجع نسبيًا بسبب سعره العالي.
وتشير التقارير إلى أن يوفنتوس حدد مبلغًا يتراوح ما بين 60 إلى 70 مليون يورو، بالإضافة إلى ديبالا، مقابل الحصول على خدمات بول بوغبا.
ويطلب مانشستر يونايتد 150 مليون يورو من أجل بيعه لاعبه بول بوغبا، لأي نادٍ يسعى للحصول على خدماته، إلا أن النجم الفرنسي قد حدد رغبته بالانتقال لفريقه السابق يوفنتوس والتدريب تحت قيادة ماوريسيو ساري.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يكشف خطته لضم بوغبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.