يوفنتوس يكشف خطته لضم بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، من خلال مقايضته بأحد نجومه في الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، إن مسؤولي البيانكونيري سيقدمون لاعبهم الأرجنتيني باولو ديبالا ضمن الصفقة، لإغراء مانشستر يونايتد بالتنازل عن بوغبا.

وارتبط اسم بوغبا ارتباطًا وثيقًا بالخروج من مانشستر يونايتد هذا الصيف، للبحث عن "تحد جديد" في مكان آخر، خاصة بعد فشل يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

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ومنذ إعلان بوغبا رغبته في الرحيل، ويسعى يوفنتوس وريال مدريد للاستعانة بخدماته، إلا أن حماس الأخير في التعاقد معه تراجع نسبيًا بسبب سعره العالي.

وتشير التقارير إلى أن يوفنتوس حدد مبلغًا يتراوح ما بين 60 إلى 70 مليون يورو، بالإضافة إلى ديبالا، مقابل الحصول على خدمات بول بوغبا.

ويطلب مانشستر يونايتد 150 مليون يورو من أجل بيعه لاعبه بول بوغبا، لأي نادٍ يسعى للحصول على خدماته، إلا أن النجم الفرنسي قد حدد رغبته بالانتقال لفريقه السابق يوفنتوس والتدريب تحت قيادة ماوريسيو ساري.