التعادل السلبي يخيم على مواجهة العراق والكويت في غرب اسيا للناشئين

رياضة 2019-07-03 | 23:00 2,292 مشاهدة تعادل منتخب الناشئين امام نظيره الكويتي 0-0 في اللقاء الذي اقيم على ملعب الأمير محمد في الزرقاء بالعاصمة الاردنية عمان ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة غرب اسيا للناشئين. وكان منتخب الناشئين، قد خسر في مباراته الاولى امام السعودية بهدف دون رد، ليختتم دور المجموعات من دون فوز. وتم توزيع المنتخبات التسعة على ثلاث مجموعات بحيث تلعب المباريات بنظام الدوري من مرحلة واحدة وتحدّد مراكز الفرق في المجموعات بعد الدور الأول.



وسيتم توزيع الفرق في الدور الثاني على ثلاث مجموعات بحيث تضم المجموعة الاولى أصحاب المراكز الأولى من الدور الأول، فيما تضم المجموعة الثانية أصحاب المراكز الثانية ليأتي بعدها أصحاب المركز الثالث في المجموعة الثالثة. وسيتم توزيع الفرق في الدور الثاني على ثلاث مجموعات بحيث تضم المجموعة الاولى أصحاب المراكز الأولى من الدور الأول، فيما تضم المجموعة الثانية أصحاب المراكز الثانية ليأتي بعدها أصحاب المركز الثالث في المجموعة الثالثة.

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