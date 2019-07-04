انتشال جثة متفسخة من نهر دجلة شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بانتشال جثة متفسخة من نهر دجلة شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفارز الغواصين في نجدة بغداد انتشلت جثة رجل متفسخة مجهول الهوية من نهر دجلة بالقرب من جسر ١٤ رمضان ضمن منطقة الاعظمية شمالي بغداد".

وأضاف أن " أنه "تم تسليم الجثة الى الجهات المعنية لغرض نقلها الى دائرة الطب العدلي".