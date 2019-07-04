اعلنت خلية الاعلام الامني، الابعاء، عن مقتل ثمانية ارهابيين في حادثين غربي العراق. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من لواء حشد حديثة ضمن قيادة عمليات الجزيرة تمكنت خلال واجب تفتيش في منطقة الحلكوم شرقي عكاشات، من قتل ٤ إرهابيين وتدمير عجلة". Advertisements واضافت ان "طيران التحالف الدولي قتل بضربة جوية اربعة إرهابيين أيضاً جنوب بحيرة سنيسله شرقي الحدود السورية". يذكر ان القوات الامنية والطيران الحربي والتابع للتحالف الدولي تتمكن بين فترة واخرى من قتل واعتقال عناصر تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من البلاد.

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