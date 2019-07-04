الاعلام الامني تصدر توضيحا بشأن تصريح قائد عمليات البصرة حول الاعلاميين

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، توضيحا بشأن تصريح قائد عمليات البصرة حول الاعلاميين، فيما اوصت جميع القادة العسكريين بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتسرعة.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بعد أن تناقلت بعض وسائل الاعلام تصريحا منسوب الى قائد عمليات البصرة بشأن التلويح بالقاء القبض على الاعلاميين الذين يغطون التظاهرات غير المصرح بها ، تود قيادة العمليات المشتركة أن تبين أنها تكن كل الاحترام والتقدير للإعلاميين والمؤسسات التي يعملون بها وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية".

واوصت "جميع القادة العسكريين بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتسرعة وتقديم الدعم لوسائل الاعلام"، مشيرة الى ان "دور الاعلام مهم ومسؤول في العراق الجديد".

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وتابعت ان "بإمكان جميع وسائل الاعلام التنسيق مع خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة كونها الجهة الوحيدة الرسمية المخولة بالتنسيق مع وسائل الاعلام وتسهيل مهام عملهم في مختلف محافظات البلاد".

وأعلنت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، اليوم الاربعاء، رفضها تصريحات قائد عمليات البصرة قاسم نزال بشأن التظاهرات وتهديده للاعلاميين الذين يغطون الاحداث باعتقالهم وزجهم بالسجون، داعية عبد المهدي لمحاسبته.

يشار الى أن قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال توعد، اليوم الاربعاء، الاعلاميين، الذين يغطون التظاهرات غير المرخصة بـ"التوقيف".