القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت مرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا 2019، وأسفرت عن تأهل 4 منتخبات عربية للدور التالي وهي مصر والمغرب والجزائر وتونس. وشهدت الجولة تسجيل 25 هدفا، واحتساب 3 ركلات جزاء، وإشهار 39 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين. وتستعرض "العين الرياضية" خلال هذا الفيديو أبرز الأرقام التي شهدتها هذه الجولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الجولة الثالثة لمجموعات أمم أفريقيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.