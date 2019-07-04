مقتل مسؤول أمني في اشتباكات مع قبليين بمأرب اليمنية

قتل مسؤول أمني يمني بارز وعدد من مرافقيه، الأربعاء، وذلك إثر اشتباكات اندلعت مع مسلحين قبليين في محافظة مأرب، شرقي البلاد.



وذكرت وزارة الداخلية اليمنية، في بيان، أنها أطلقت حملة أمنية جنوب مدينة مأرب لملاحقة ما وصفتهم بـ"العناصر التخريبية" وصدرت بحقهم أوامر قضائية بالقبض القهري.

Advertisements

وتلقت شرطة مأرب من النيابة العامة أوامر بالإحضار القهري لكل من حسين صالح الباروت الأمير، ناجي صالح الباروت الأمير، سعيد حمد الباروت الأمير وآخرين، على خلفية هجوم استهدف دورية أمس الأول الإثنين، وأسفر عن مقتل وإصابة 4 جنود بالأمن اليمني.

وعلمت "العين الإخبارية" من مصادر متطابقة أن المسلحين رفضوا التهم بحقهم، ما تسبب باندلاع اشتباكات أودت بحياة نائب مدير أمن مأرب المقدم مجاهد مبخوت الشريف و3 من مرافقيه.

كما سقط عدد من المسلحين القبليين بين قتيل وجريح في اشتباكات عنيفة.

ويتهم مراقبون إخوان اليمن بإشعال المناطق المحررة في صراعات داخلية؛ من أجل إخضاع خصومه في أعقاب سلسلة أعمال طالت جزيرة سقطرة وعتق ومحافظتي عدن وتعز وموخرا في معقل ثقلهم بمأرب الغنية بالنفط والغاز.

