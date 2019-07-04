عطل فيسبوك وواتساب وتسييس الحج.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، الثالث من يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة يبرز تأكيد الإمارات أن الحل السياسي هو التسوية الوحيدة لإنهاء الأزمة السورية، وحزب مصري يعتزم ملاحقة أردوغان دوليا، ومليشيا طرابلس قصفت مراكز المهاجرين لتجاوز أحداث "غريان"، ومظاهرة حاشدة للمعارضة الإيرانية السبت في برلين، وتقرير حقوقي يفضح انتهاكات الحوثي ضد اليمنيات في السجون، وانتهاكات "مثلث الشر" في ليبيا أمام المحكمة الأفريقية، وموقع أمريكي يؤكد أن قطر راعية للحرب والكراهية والإرهاب وخبير أمريكي يقول: إن خامنئي يخيف الأوروبيين للضغط على ترامب.

كما نقرأ انتخاب الإيطالي ديفيد ساسولي رئيسا للبرلمان الأوروبي، وقتلى من الحرس الثوري الإيراني برصاص مسلحين شمال غرب البلاد، ومجزرة جديدة للمليشيات ضد المدنيين جنوب طرابلس، وروسيا تبدأ تعليق مشاركتها في معاهدة "القوى النووية"، وضبط قيادي إخواني متورط بأحداث العنف في موريتانيا، وواشنطن تكذب أردوغان وتؤكد أن العقوبات على تركيا بخصوص "إس-400" قائمة، و"تسييس الحج" محاولة إيرانية متكررة لإفساد الفريضة المقدسة، وإيران تلوح برفع مستوى التخصيب لدرجة أكبر.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: الجسر الهندي الإماراتي.. مبادرة "موانئ دبي" لجذب استثمارات نيودلهي، ومخزون الخام الأمريكي يتراجع 5 ملايين برميل في أسبوع، والذهب يقفز بعد شكوك في حل سريع لحرب التجارة، وتركيا تضاعف ضريبة شراء النقد الأجنبي بعد انهيار الليرة، وقطر تبحث عن سيولة.. 600 مليون ريال أذون خزانة جديدة، و"نيويورك تايمز" تكشف "السفن الشبح" للهروب من عقوبات إيران.

وإلى الملاعب تجدون: بيتيس يحاول استعادة سيبايوس من ريال مدريد، أما في التكنولوجيا فتطالعون: عطل مفاجئ في فيسبوك وواتساب بجميع دول العالم.

وفي الفن تقرأون: حفل لفرقة "سوبر جونيور" الكورية بجدة لأول مرة، بينما في المنوعات: هندي يصدم العالم.. عاد إلى الحياة بعد وفاته بيومين.

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