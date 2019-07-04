استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الليبي

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العين الإخبارية - عبدالهادي ربيعالخميس 2019/7/4 02:16 صباحا بتوقيت أبوظبي
مطار معيتيقة الدولي
أعلن مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء، استئناف حركة الملاحة الجوية بعد توقفها إثر استهداف الجزء العسكري من المطار بضربة جوية.
واستهدفت مقاتلات سلاح الجو بالقيادة العامة للجيش الليبي غرفة عمليات الطائرات التركية المسيرة بالقسم العسكري بالمطار.
وأعلنت غرفة العمليات تدمير البنية التحتية الكاملة للغرفة التركية داخل قاعدة معيتيقة بما فيها هوائيات التحكم والتوجيه.
يذكر أن قاعدة معيتيقة هي قاعدة عسكرية تم تحويل جزء منها إلى مطار مدني بعد تدمير مليشيات الصمود للإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي مطار طرابلس الدولي عام 2014 ضمن عمليات انقلاب فجر ليبيا.
وتساند تركيا مليشيات حكومة الوفاق بطرابلس، في محاولة لصد تقدم الجيش الليبي منذ إطلاقه عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية.
وسبق وأن أعلن الجيش الليبي تدمير طائرات تركية مسيرة قبل تنفيذها عمليات قصف على مواقع تابعة للجيش، بلغت حتى الآن 4 طائرات تركية مسيرة من نوع بيرقدار.
كما أصدر الجيش الوطني، في وقت سابق، حزمة من القرارات العقابية ضد انتهاكات أنقرة في ليبيا أهمها استهداف السفن والطائرات الحربية التركية التي توجد داخل المياه الإقليمية الليبية، إضافة إلى إيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى التركية والعكس"، والقبض على جميع الأتراك داخل الأراضي الليبية.
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