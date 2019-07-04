"عين الصقر" يبدأ مهامه 6 يوليو 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم دولة الإمارات إطلاق القمر الصناعي "عين الصقر" إلى مداره في 6 يوليو/تموز من المحطة الفرنسية "جيانا" الواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية الخاضعة للسيادة الفرنسية.

وبإطلاق "عين الصقر"، سيصبح القمر الصناعي الـ4 لأغراض الرصد الذي تمتلكه الإمارات، ليرتفع عدد أقمارها الصناعية إلى 10 أقمار، ومن المتوقع أن تبلغ 12 في 2020.

ويعزز هذا القمر من مكانة الإمارات كمركز إقليمي للأقمار الصناعية المتقدمة، كما يخدم قواتها المسلحة في توفير صور وخرائط عالية الدقة تساعدها في تحقيق مهامها بكل كفاءة واحترافية.