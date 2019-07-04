رئيس البرلمان المصري: علاقتنا بالإمارات نموذج للتنسيق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، الأربعاء، بدور دولة الإمارات في دعم جهود التنمية بمصر.

وأكد رئيس مجلس النواب المصري، خلال لقائه الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي على هامش مشاركتهما في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتطور البرلماني بالعاصمة موسكو، أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجاً مثالياً في التنسيق إزاء قضايا وأزمات المنطقة.

ولفت عبدالعال إلى عمق الروابط الراسخة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات.

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل القبيسي أن العلاقات المصرية الإماراتية في الوقت الحاضر تشهد حالة من الزخم التي تعد امتدادا أصيلا للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأشادت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بالعلاقات الراسخة التي تربط البلدين في المجالات كافة.