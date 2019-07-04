ترامب يحذر إيران من مغبة زيادة تخصيب اليورانيوم

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إيران من مغبة تهديداتها بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم.

وأكد ترامب في تغريدة له بتويتر أن هذه التهديدات يمكن أن تأتي بنتائج عكسية تضر بإيران.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق النظام الإيراني من خطورة تجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الإثنين الماضي أن إيران نفذت تهديدها بتجاوز حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في اتفاقها النووي مع القوى العالمية بتخزينها اليورانيوم المخصب بكمية تجاوزت الحد المسموح به في الاتفاق.

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وذكر متحدث باسم الوكالة في بيان: "نستطيع تأكيد أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أبلغ مجلس المحافظين بأنها تحققت في الأول من يوليو/حزيران، من تجاوز إيران الحد الأقصى المسموح به لإجمالي مخزون اليورانيوم المخصب (بموجب الاتفاق)".

وكانت إيران حددت الخميس الماضي موعدا نهائيا ستتجاوز بعده الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم المخصب المسموح به في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015 ولا يزال ساريا رغم انسحاب واشنطن منه في العام الماضي.

ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بالمنطقة على إثر إرهاب مليشيات إيران في المنطقة وتهديدها المصالح الدولية والأمريكية؛ ما دفع واشنطن إلى إرسال قوات عسكرية بهدف ردع إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وأعاد فرض حزمتي عقوبات اقتصادية شملت قطاعات اقتصادية مهمة أبرزها النفط والمصارف، ما عمق من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران، بسبب إهدار موارد وثروات شعبها على حروبها بالوكالة خارج الحدود.

ويُعد الحد من برنامج إيران النووي الهدف الأساسي لهذا الاتفاق، الذي وقّعت عليه أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وإيران في العاصمة النمساوية فيينا عام 2015، بغية منع النظام الإيراني المثير للجدل إقليمياً ودولياً من امتلاك قنبلة نووية.