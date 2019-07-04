شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يحذر إيران من «التهديدات» بعد إعلانها بشأن تخصيب اليورانيوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران (الأربعاء) قائلا «انتبهوا للتهديدات» وذلك بعدما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستخصب اليورانيوم إلى أعلى من السقف الذي يحدده الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وقال ترمب على «تويتر»: «أصدرت إيران للتو تحذيرا جديدا. يقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم (بأي قدر نريده) إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جديد».

وأضاف «انتبهوا للتهديدات، فهي يمكن أن ترتد لتلدغكم كما لم يلدغ أي شخص من قبل!».