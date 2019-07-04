خريس: ما حصل في الجبل لا يعالج بالسياسة وحدها

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ اكد أن للجبل خصوصية، وتاريخ لبنان السياسي يعرف من خلال خصوصية الجبل، وما حصل لا يعالج لا بال​سياسة​ وحدها ولا ب​الأمن​ وحده ولا ب​القضاء​ وحده، انما يعالج بترابط هذه الملفات الثلاثة مع بعضها البعض".

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