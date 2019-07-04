الراعي ترأس قداسا في بسكنتا: ليت ثقافة نكء الجراح وتأجيج النار تتوقف في بلادنا

أكد البطريرك الماروني ​مار بشاره بطرس الراعي​ أن "الغريب ليس فقط من يعيش خارج بلدته، قد اكون غريبا في بلدتي او قريتي والعريان لا يحتاج فقط الى ثياب قد يكون بحاجة الى كرامة وصيت حسنٍ،. فكم يعرى الناس اليوم من خلال ​وسائل التواصل الاجتماعي​ من كرامتهم فيكونون صغارا"، مشيراً الى "أننا كم نود ان تدخل ثقافة ​الانسان​ في مفهومنا العام في ​لبنان​ وفي قلوب المسؤولين وليت ثقافة نكء الجراح وتأجيج النار تتوقف في بلادنا لنفهم ما قاله الرب لنا "طوبى لصانعي السلام هؤلاء".

وخلال ترؤسه قداس احتفالي في القرية النموذجية التابعة لرهبنة رسالة حياة في بلدة المشرح – ​بسكنتا​، لفت الراعس الى أن "مشيئة أبيكم ان لا يهلك احد من اخوتي هؤلاء الصغار"، لافتاً الى أنه "يدعونا الرب في انجيل اليوم الى العمل كي لا يهلك احد لا روحيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا امنيا ولا سياسيا، يسميهم اخوتي الصغار وهذه الكلمة في ​الانجيل​ كل انسان بحاجة الى مساعدة ما".

وأشار الى أن "كلام الرب ان لا يهلك احد من اخوتي الصغار. يسعدنا اليوم الاحتفال بتبريك وتدشين قرية السلام النموذجية، لقد باركنا الكنيسة والمذبح على اسم القديس امبروسيوس ونحن نحيي الرئيس العام وسام معلوف ورهبنة رسالة حياة وأود باسمكم شكره وشكر الجماعة على تأسيس قرية السلام التي تندرج في كلام انجيل اليوم".