أعلن الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة أن "الانفجار الذي وقع في محطة الشحروق ببلدة بخعون ـ الضنية أدى الى سقوط 12 جريحاً ولكنها ليست خطرة، وتم نقل 10 اصابات أخرى الى مستشفيات المنطقة والمستشفيات المجاورة من أجل معالجتها".
وفي حديث تلفزيوني له، أكد كتانة أن "الجيش والقوى الأمنية يسيطران على الوضع كما يتم التنسيق بين الصليب الأحمر والمستشفيات"، نافيا فقدان عمال في الانفجار الذي وقع.
كانت هذه تفاصيل خبر كتانة نفى فقدان عمال في انفجار محطة الشحروق: سقوط 12 جريحا حالتهم ليست خطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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