كتانة نفى فقدان عمال في انفجار محطة الشحروق: سقوط 12 جريحا حالتهم ليست خطرة

أعلن الأمين العام للصليب الأحمر ​جورج كتانة​ أن "الانفجار الذي وقع في محطة الشحروق ببلدة بخعون ـ ​الضنية​ أدى الى سقوط 12 جريحاً ولكنها ليست خطرة، وتم نقل 10 ​اصابات​ أخرى الى مستشفيات المنطقة و​المستشفيات​ المجاورة من أجل معالجتها".

وفي حديث تلفزيوني له، أكد كتانة أن "​الجيش​ و​القوى الأمنية​ يسيطران على الوضع كما يتم التنسيق بين ​الصليب الأحمر​ والمستشفيات"، نافيا فقدان عمال في الانفجار الذي وقع.