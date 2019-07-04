الدفاع المدني: السيطرة على الحريق الذي اندلع في محطة وقود في بخعون

اعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أنه "تم السيطرة على الحريق الذي اندلع في محطة وقود في منطقة ​بخعون​ قضاء ​الضنية​"، مشيرة الى أن "عمليات التبريد بدأت وستستمر لحين الانتهاء والتاكد من عدم تجدد اشتعال النيران".

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