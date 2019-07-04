النشرة: اطلاق رصاص تحذيري على سيارة لم تمتثل لحاجز عسكري في عبرا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان احد عناصر ​الجيش اللبناني​ أطلق النار في الهواء تحذيرا على ​سيارة​ مسرعة لم تمتثل لحاجز عسكري امام محطة الكهرباء في عبرا على مقربة من مدخل عبرا الضيعة.

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