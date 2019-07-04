تتم في هذه الاثىناء عملية إسعاف ونقل الجرحى الذين سقطوا في انفجار محطة الشحروق للوقود في بلدة بخعون ـ الضنية، وكذلك عملية رفع أنقاض مبنى المحطة الذي انهار بكامله، وسط محاولات تبذل من قبل الدفاع المدني وعناصر البلدية والأهالي، من أجل إخماد تام للحريق، ومنع تمدده إلى خزانات الوقود الأخرى الموجودة تحت المبنى، والتي لم تصل النيران إليها بعد، في ظل مخاوف من إنفجارها ما لم يتم إحتواء الحريق.
ويشرف رئيس بلدية بخعون زياد جمال على عملية إخماد الحريق، وعمل على تأمين شاحنات رمل لهذه الغاية.
وتسبب إنفجار المحطة واحتراقها في تصدع مبنى سكني مجاور لها مكون من 4 طوابق، ما دفع بعض قاطنيه إلى مغادرته، كما تضررت أيضا واجهات محال تجارية مقابلة وقريبة من المحطة.
كانت هذه تفاصيل خبر جهود لإخماد حريق محطة الشحروق وعدم تمدده إلى بقية الخزانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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