جهود لإخماد حريق محطة الشحروق وعدم تمدده إلى بقية الخزانات

تتم في هذه الاثىناء عملية إسعاف ونقل الجرحى الذين سقطوا في ​انفجار​ محطة الشحروق للوقود في بلدة بخعون ـ ​الضنية​، وكذلك عملية رفع أنقاض مبنى المحطة الذي انهار بكامله، وسط محاولات تبذل من قبل ​الدفاع المدني​ وعناصر ​البلدية​ والأهالي، من أجل إخماد تام للحريق، ومنع تمدده إلى خزانات ​الوقود​ الأخرى الموجودة تحت المبنى، والتي لم تصل النيران إليها بعد، في ظل مخاوف من إنفجارها ما لم يتم إحتواء الحريق.

ويشرف رئيس ​بلدية بخعون​ زياد جمال على عملية إخماد الحريق، وعمل على تأمين ​شاحنات​ رمل لهذه الغاية.

وتسبب إنفجار المحطة واحتراقها في ​تصدع مبنى​ سكني مجاور لها مكون من 4 طوابق، ما دفع بعض قاطنيه إلى مغادرته، كما تضررت أيضا واجهات محال تجارية مقابلة وقريبة من المحطة.