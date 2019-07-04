عرض رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ والنائب السابق ​وليد جنبلاط​ خلال لقائهم في ​عين التينة​ آخر التطورات والمستجدات السياسية واﻻمنية اضافة الى الخطوات اﻵيلة لتصليب الوحدة الوطنية وتعزيز السلم اﻻهلي . وأكدت مصادر المجتمعين ان "ما اعترى العلاقات بين الحريري وجنبلاط من شوائب في المرحلة السابقة تم تبديدها وباتت من الماضي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لقاء عين التينة أكدت تبديد الشوائب في العلاقة بين الحريري وجنبلاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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