قتل 8 إرهابيين على حدود العراق مع الأردن وسوريا

قتل 8 عناصر إرهابيين خلال عملية تفتيش لحشد ​العشائر​، و​التحالف الدولي​ ضد ​الإرهاب​، في مناطق حدودية غربي ​العراق​، بمحاذاة ​سوريا​، و​الأردن​.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني عن مقتل 4 إرهابيين، وتدمير ​سيارة​ لهم على يد قوة من لواء حشد قضاء حديثة ضمن قيادة عمليات الجزيرة، خلال واجب تفتيش في "منطقة الحلكوم شرقي عكاشات".

وتقع منطقة عكاشات بين قضائي الرطبة الحدودي مع الأردن، والقائم الحدودي مع سوريا، في غرب ​الأنبار​، غرب العراق.

وأشارت الخلية إلى أن قتل 4 إرهابيين أيضاً جنوب بحيرة سنيسله شرقي الحدود السورية بضربة جوية لطيران التحالف الدولي ضد الإرهاب.