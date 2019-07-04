نقلت وكالة "رويترز" عن سلطات مطار معيتيقة الليبي تأكيدها "استئناف الملاحة الجوية في المطار بعد إغلاقها نتيجة استهداف المطار بصواريخ عدة". وفي وقت سابق ذكرت قناة "الجزيرة" أن "الملاحة بمطار معيتيقة شرقي طرابلس الليبية توقفت عقب قصفه من ​طائرة​ تابعة لقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة الملاحة بمطار معيتيقة شرقي طرابلس الليبية بعد توقفها لساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.