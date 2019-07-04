ترامب: لعبة التهديدات التي تتبعها إيران بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم ستنقلب عليها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "لعبة التهديدات التي تتبعها إيران بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم ستنقلب عليها".
وفي تصريح له على احد مواقع التواصل الإجتماعي، اوضح ترامب أن "إيران أصدرت للتو تحذيرا جديدا. رئيس إيران حسن روحاني يقول إنهم سيخصبون اليورانيوم بأي كمية يريدونها إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جديد"، لافتاً الى أنه كونوا حذرين من التهديدات، إيران. يمكن العودة لعضكم كما لم يلدغ أحد من قبل".
وكان روحاني أعلن أن البلاد ستعزز تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحد الأقصى المحدد في الاتفاق النووي لعام 2015.
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