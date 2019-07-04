مسؤولة اممية: قصف مركز اللاجئين في ليبيا يرقى إلى جريمة حرب

إعتبرت مفوضة ​الأمم المتحدة​ لحقوق الإنسان أن "قصف مركز اللاجئين في تاجوراء الليبية يرقى إلى جريمة حرب". وكانت طائرات حربية قد شنت غارة جوية على المركز، الذي يوجد في ضاحية تاجوراء مما ادى الى مقتل حوالي 44 شخصا وجرح 140 آخرين، فيما تبادلت ​حكومة​ الوفاق و​القوات​ الموالية للجنرال ​خليفة حفتر​ الاتهامات بتنفيذ الهجوم.

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