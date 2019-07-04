الحرس الثوري الإيراني: القضاء على مجموعة مسلحة حاولت التسلل إلى إيران من تركيا

أعلن الحرس الثوري ال​إيران​ي أن "قواته قضت على مجموعة مسلحة حاولت التسلل إلى أراضي إيران من الحدود التركية في محافظة ​أذربيجان​ الغربية".

وأشار مكتب العلاقات العامة لفيلق "حمزة سيد الشهداء" للمشاة في ​الحرس الثوري الإيراني​، في بيان له أن "قواته قضت بالكامل على مجموعة إرهابية ثانية في منطقة ماكو التابعة لجالديران في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران".

ولفت الى أن "هذه المجموعة حاولت إنقاذ ومساعدة الفارين من المجموعة الإرهابية الأولى التي اشتبكت مع قوات مقر "حمزة سيد الشهداء"، وسعت للتسلل إلى إيران من الأراضي التركية".

وأكد الحرس الثوري أنه "بسبب يقظة الجنود وردهم في الوقت المناسب، تم ​القضاء​ بشكل كامل على المجموعة، ولا تزال جثث القتلى وأسلحتهم بيد الجنود".

وسبق أن أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم أمس عن "مقتل عنصرين من قواته خلال التصدي لـ "مجموعة إرهابية" حاولت التسلل إلى البلاد عبر الحدود مع ​تركيا​، متحدثا عن تصفية اثنين من المسلحين وجرح آخرين".