مجلس الأمن يفشل في التوصل إلى بيان بشأن قصف مركز احتجاز المهاجرين في ليبيا

فشل ​مجلس الأمن الدولي​ في التوصل إلى بيان بشأن قصف مركز احتجاز ​المهاجرين​ في ​طرابلس​ بليبيا. وفي وقت سابق إعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "قصف مركز اللاجئين في تاجوراء الليبية يرقى إلى جريمة حرب". وكانت طائرات حربية قد شنت غارة جوية على المركز، الذي يوجد في ضاحية تاجوراء مما ادى الى مقتل حوالي 44 شخصا وجرح 140 آخرين، فيما تبادلت حكومة الوفاق والقوات الموالية للجنرال خليفة حفتر الاتهامات حول تنفيذ الهجوم.

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