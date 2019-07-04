شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى الـ6 لبيان 3 يوليو.. إخوانى سابق يكشف جرائمهم خلال حكمهم لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد أبو هاشم، القاضى المنشق عن جماعة الإخوان، الجرائم التى ارتكبتها الجماعة خلال فترة حكمها وذلك فى ذكرى بيان 3 يوليو 2013، مشيرا إلى أن الإخوان لا ينتمون إلى أرضٍ أو إلى وطنٍ أو إلى قوميةٍ بعينها، إنهم ـ فقط ـ ينتمون إلى تنظيمهم، تنظيمهم فحسب، كما أنهم لا يرتبطون بشىءٍ على الإطلاق إلا بأنفسهم، أنفسهم فحسب، فالتنظيم هو هويتهم ودارهم وأرضهم ووطنهم وقوميتهم، وليحترق كلُّ شىءٍ دونهم طالما بقى تنظيمهم بخير.

وقال عماد أبو هاشم: عندما ابتلينا بهم فحكموا مصر لعامٍ كاملٍ لم تكن مصر فى مجمل حساباتهم ولم يكن شعبها ضمن أدنى أولوياتهم، بل كان التنظيم ورعاية مصالحه ومصالحهم الخاصة هو أسمى أمانيهم، فما أن ركبوا السلطة فى القاهرة حتى هبوا على قلب خائنٍ واحدٍ يجنون لأنفسهم ـ فحسب ـ حصاد غرسهم الشيطانىِّ ليتقاسموه بينهم مصريين كانوا أم غير مصريين.

وأضاف القاضى المنشق عن جماعة الإخوان، أن الإخوان خلال فترة حكمهم سارعوا إلى تهريب السلع الحيوية بما فيها المحروقات عبر الأنفاق من مصر، وذلك فى الوقت الذى كان الشعب المصرى يئن ويتضور جوعًا جراء النقص الذى أحدثوه بتهريب تلك السلع غير مبالين لا بمصر ولا بأهلها.

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وتابع عماد أبو هاشم: فى عامهم هذا كثفت عصابات " المافيا " الإخوانية من عمليات تهريب السلاح وغيره من السلع المحظور ـ قانونًا ـ حيازتها أو إحرازها أو السلع الأخرى التى تفرض الدولة عليها رسومًا جمركيةً ـ عبر حدودنا الجنوبية، كما فعلت الشىء ذاته عبر حدودنا الغربية مستغلةً الأحداث التى أعقبت اندلاع الثورة الليبية.

واستطرد القاضى المنشق عن جماعة الإخوان: على الصعيد الداخلىِّ فقد حاولوا أخونة الدولة المصرية للتحكم فى كامل مفاصلها ومؤسساتها الحيوية دافعين بكوادرهم التنظيمية ـ وفق مخططٍ عنصرىٍّ ـ إلى تقلد المناصب الإدارية العليا فيها ولو لم يكونوا أهلًا لتقلدها، كما دأبوا على تأجيج الفتنة الطائفية بين أقباط مصر ومسلميها، وسعوا ـ فى الوقت ذاته ـ إلى الوقيعة بين سائر أجهزة الدولة ومؤسساتها لتكون الكلمة العليا فى مصر ـ فقط ـ لتنظيمهم الأسود، هذا بالإضافة إلى تخابرهم العلنىِّ مع مختلف أجهزة الأمنية الأجنبية المعادية وسعيهم لديها للإضرار بمصر وأمنها القومى.

وقال عماد أبو هاشم: بالجملة كان هدفهم الأول هو تفتيت الدولة المصرية وتمزيقها وتقسيمها إلى دويلاتٍ صغيرةٍ لتقوم على أنقاضها دولة خلافتهم المشئومة فتجمع تلك الدويلات الممزقة تحت سلطانها فى دولةٍ جديدةٍ ترفع رايتهم المقيتة، هكذا كانت تتوهم عقولهم المريضة فالحديث حول هذا الشأن يطولُ وما خفى كان أعظم، ورغم ذلك نراهم يتصنعون الطيبة والبراءة وكأنهم لم يفعلوا شيئًا، بل إنهم يطمحون إلى العودة ـ ثانيةً ـ إلى حكم مصر من جديدٍ ؛ لذلك كانت ثورة 30 يونيو 2013 التى أنقذت مصر من حكم طواغيتهم هى أعظم ثوراتنا الإسلامية.