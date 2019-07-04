شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر: 3 يوليو بداية المشاركة الفعالة للشباب فى قرارات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود بدر عضو مجلس النواب، أن 3 يوليو كان بداية المشاركة الفعالة للشباب والتأثير الحقيقى فى قرارات الدولة المصرية، فالبداية كانت بتمثيل الشباب فى بيان 3 يوليو وقد خضت نقاشا كبيرا مع الفريق أول عبد الفتاح السيسى وقتها وقد كنت متحمسا لفكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مباشرة دون عمل استفتاء.

وأضاف بدر أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى استمع إلى وجهة نظرى وقتها وناقشنى فيها وأخذ آراء الحضور عليها وكانت الغالبية مع الطرح الذى قدمته أثناء الاجتماع السابق لبيان 3 يوليو بحضور ممثلى فئات المجتمع من سياسيين ورجال الدين والقوى المجتمعية، وفى اليوم التالى نشرت أحد الوكالات الأجنبية موضوعا أن القوات المسلحة كانت مع فكرة الاستفتاء لولا معارضة شباب تمرد.

وتابع عضو مجلس النواب، أن بعد ذلك انطلقت المشاركة الفعال للشباب فى كتابة الدستور وتمثيلهم فى لجنة الخمسين لإعداد الدستور، وصولا إلى إجراء انتخابات البرلمان فى 2015 ونجح عدد كبير من الشباب بالإضافة إلى المؤتمرات الشبابية التى تنظمها الدولة حتى أصبحت نموذجا للحوار بين القيادة السياسية والشباب.