برلمانية عن الذكرى السادسة لبيان 3 يوليو: كان بداية لانطلاق مصر لعصر جديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هيام حلاوة، أن 3 يوليو هو تاريخ مهم يمثل إقصاء حكم الإخوان فى مصر وانطلاق لعصر جديد ووضع خارطة الطريق وطرح الاستحقاقات التى ساهمت فى نهضة الوطن وتنميته. وأضافت النائبة هيام حلاوة، أن الاستحقاقات التى حددتها خارطة الطريق فى 3 يوليو 2013 بالفعل بدأت فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بمصر والوصول إلى بر الأمان. وتابعت عضو مجلس النواب: بالفعل تم تنفيذ كل الاستحقاقات بمشاركة الشعب مع الدولة من أجل مصر، وشهد عصر الرئيس السيسى مزيد من مشروعات التنمية ومشاركة جميع فئات الشعب فى عملية النهوض بمصر.

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