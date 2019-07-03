وكالات- أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء 3 جويلية 2019، إصابة ما لا يقل عن 111 من عناصرها خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل احتجاجا على مقتل شاب إسرائيلي من أصول إثيوبية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على موقعها الإلكتروني، عن الشرطة أنه تم أيضا توقيف 136 شخصا.
وكانت أنحاء متفرقة من إسرائيل شهدت أمس احتجاجات على مقتل الشاب الأعزل بنيران شرطي يوم الأحد الماضي.
وتسببت الاحتجاجات التي اندلعت عقب دفن الشاب أمس في حدوث اختناقات مرورية واسعة. وقام المحتجون بإضرام النار في إطارات السيارات وإغلاق الطرق ورشق الشرطة بالحجارة.
وتقول السلطات الإسرائيلية إن الشرطي الذي تسبب في مقتل الشاب قيد الإقامة الجبرية ويجري التحقيق معه.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الإسرائيليّة : إصابة 111 من عناصر الشرطة وتوقيف 136 شخصًا خلال الإحتجاجات على مقتل الشاب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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