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كندا تعزز من تواجدها التجاري في أوكرانيا

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قررت الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، تعزيز تواجدها التجاري في أوكرانيا لتعزيز الأعمال والمشاريع الكندية هناك من خلال استحداث منصب المفوض التجاري في السفارة الكندية في كييف.


جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للإصلاح في أوكرانيا والذي تنظمه كندا بالاشتراك مع أوكراميا في مدينة تورونتو ، وتتواصل فعاليات المؤتمر في يومه الثاني والذي يستمر حتى

يوم غد الخميس بمشاركة ممثلين من 37 دولة.


ويشارك في المؤتمر وزراء خارجية ورؤساء المؤسسات الدولية والبرلمانيين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز الفكر، فضلا عن أعضاء من المجتمع الكندي الأوكراني، دعما لأوكرانيا وأجندة إصلاحها.


وانتهزت حكومة كندا الفرصة للإعلان عن تقديم أكثر من 45

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مليون دولار لدعم أوكرانيا ، بما في ذلك 25 مليون دولار للمساعدة في تنفيذ إصلاحات شاملة تراعي الفوارق بين الجنسين في أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية "نحن في تورنتو هذا الأسبوع لأننا جميعا ملتزمون بدعم شعب أوكرانيا في تحقيق تطلعاتهم للمستقبل. آمالهم هي تلك التي يشاركها الناس في جميع أنحاء العالم. تثبت المناقشات التي دارت اليوم أنه يمكننا ، معا، المساعدة في تنفيذ التغيير الذي من شأنه تحسين حياة شعب أوكرانيا".
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