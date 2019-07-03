مقتل وإصابة 6 جنود باكستانيين جراء انفجار في كشمير

لقي خمسة جنود باكستانيين على الأقل مصرعهم وأصيب آخر بجروح، اليوم الأربعاء؛ جراء انفجار وقع بالقرب من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير. كشمير. وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني، حسبما ذكرت قناة "جيو" الباكستانية، أنه يجري

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل خمسة جنود من رجال الجيش الباكستاني وإصابة آخر.

التحقيق لمعرفة طبيعة الانفجار الذي وقع في قطاع "شمب" على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير.وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل خمسة جنود من رجال الجيش الباكستاني وإصابة آخر.

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