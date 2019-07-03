ترامب يتهم الصين وأوروبا بالتلاعب في سوق العملات

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الصين وأوروبا واتهمهما بالتلاعب بعملتيهما بهدف منح صادراتهما ميزة تنافسية أمام المنتجات الأمريكية.
وقال ترامب في تغريدة، إن الصين وأوروبا تتلاعبان بعملتيهما، حيث تقومان بضخ الأموال في نظاميهما لمنافسة الولايات المتحدة.
نواجه ذلك أو نستمر كالدمى التي تجلس وتشاهد بأدب بينما تواصل البلدان الأخرى لعب ألعابها كما فعلوا لسنوات عديدة!".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "يجب علينا أن
وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها ترامب أصابع الاتهام ضد الصين والاتحاد الأوروبي بشأن تخفيض
ويرى ترامب أن الدولار القوي يعيق تصدير البضائع والخدمات الأمريكية، ويفاقم العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ في 2018 مستوى 621 مليار دولار، وفي حال بات الدولار أرخص، سيفضل المستهلك الأجنبي شراء السلع الأمريكية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج والصادرات في الولايات المتحدة وتقليل العجز في التجارة الخارجية.
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