الإرهاب يستبق القمة الإفريقية في النيجر

بات خطر الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء يتفاقم بشكل كبير وبوتيرة متسارعة، حيث تتالت هجمات المتطرفين الدامية في المنطقة حتي أصبحت تنفذ بشكل شبه يومي في هذا الجزء من القارة السمراء الذي يعد مسرحا لجرائم

وبطش هذه الجماعات.

وفيما تتهيأ عاصمة النيجر نيامي لاستضافة قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي، تسلل الإرهاب إلى ثكنات الجيش في الدولة، حيث شن مسلحون هجوما إرهابيا ضد معسكر للجيش غربي البلاد على الحدود مع مالي

راح ضحيته 16 جنديا.

وتبدأ الاجتماعات التحضيرية للقمة الإفريقية الخميس المقبل، وتعقد القمة الاستثنائية رقم 12 في نيامي يوم 7 يوليو الجاري، وستشهد إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بعد دخول الاتفاقية المنشئة لها حيز التنفيذ يوم 30 مايو الماضي عقب وصول عدد الدول المصدقة على الاتفاقية إلى 24 دولة.