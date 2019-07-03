الملك وولي العهد يهنئان ترمب ويعزيان خليفة والقاسمي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس ترمب، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق اطراد التقدم والازدهار، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور في المجالات كافة.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، وقال في برقيته «علمنا بنبأ وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وبعث خادم الرحمين برقية مماثلة لعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، وقال في برقيته «علمنا بنبأ وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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برقيات

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس الولايات المتحدة الأميركية الرئيس دونالد ترمب، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس ترمب، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية مزيدا من الرقي والازدهار.

كما بعث برقيتي عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وللشيخ الدكتور سطان القاسمي في وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، معربا عن أحر تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى العلي القدير الرحمة والمغفرة للفقيد.