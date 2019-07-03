آلة صناعة الإرهاب الإيرانية تواصل انتهاكاتها بتهريب الأسلحة للمتمردين

ادعى المتحدث باسم الميليشيا الحوثية الإرهابية في اليمن يحيى سريع أمس في تصريح صحفي، أنهم أزاحوا الستار عن منجز لآخر إنتاجات الصناعة الحربية وعلى رأسها الصواريخ البالستية والمجنحة وسلاح الجو المسير، وهي في الحقيقة تصنع في إيران، وفقا لتقرير، لكن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في 2018، رفضت أيضا ما يؤكده الحوثيون بأنهم يصنعون الطائرة دون طيار بأنفسهم.

ويأتي هذا الاعتراف ليؤكد أمام العالم أن آلة الإرهاب الإيرانية لا تزال تواصل تهريب الأسلحة، وتخترق كل المواثيق والقرارات الأممية التي تمنع ذلك، في وقت كشف فيه مصدر عسكري لـ»دوت الخليج»، أن إعلان ناطق قوات الحوثيين عن إزاحة الستار عن أسلحة متطورة قريبا، يؤكد وصول كميات من الأسلحة حديثا للحوثيين.

تزييف الحقائق

أكد المصدر أن الناطق باسم قوات الميليشيا الإرهابية لم يوضح كيف استطاعت الميليشيا بنفسها وبأيديها العاملة أن تصنع أكثر من 170 لغما أرضيا، تمت زراعتها في الأراضي اليمنية، بالإضافة إلى الألغام البحرية، وما هي القدرات التي يملكها الحوثيون لصناعة أكثر من 400 صاروخ، ذات مسميات متعددة منها (شهاب، وزلزال، وبركان، وبدر وغيرها).

وأضاف أن الحوثيين يزيفون الحقائق أمام الشعب اليمني والعالم، بنسب هذه الأسلحة لهم، حتى أن الناطق باسمهم لم يتمكن من توضيح السبب وراء كتابة «صنع في إيران» على تلك الأسلحة، وكان من الأجدر وهم يدعون أنها صناعة وطنية أن يدونوا ذلك عليها بدلا من كتابة اسم إيران.

أجندة مفضوحة

حاول الناطق أن يضحك على اليمنيين بأجندة مفضوحة عندما أعلن أن هذه الأسلحة صنعت بأيد يمنية، وهو لم يوضح كيف تتم صناعة وقود الصواريخ وكيفية استخدامها، وكل الخبراء والمتابعين يعرفون أن هذه ما هي إلا حيلة وغطاء، لمواصلة دعم إيران لهم ببكافة أنواع الأسلحة المختلفة والمتفجرات، التي تهدد الإنسان اليمني والملاحة الدولية ودول الجوار.

وأضاف المصدر متسائلا: هل يعقل أن تكون هناك خبرات تصنيعية يمنية وعلى هذه الدرجة من الدراية والمعرفة بالصواريخ الباليستية، وغيرها من الأسلحة المتطورة، ولم تظهر هذه الخبرات إلا في السنوات الأربع الماضية؟ وأين كانوا قبل ذلك، ولماذا لا تظهر أسمائهم قبل الحرب ولماذا لم تكرمهم الدولة؟ وتابع: «يجب على الحوثيين أن يحترموا عقول الناس، وأولهم اليمنيون لأنهم يضللونهم يوميا ويكذبون عليهم».

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أدلة تكذب الحوثيين بشأن نسب الأسلحة والصواريخ لأنفسهم

تقرير أممي يكشف أن الأسلحة تصنعها شركة صناعات الطائرات الإيرانية

كتابة عبارة «صناعة إيرانية» على الأسلحة الحوثية

عدم وجود تاريخ لخبراء يمنيين في هذا المجال قبل الحرب

استبعاد صنع كميات كبيرة من الصواريخ والطائرات في فترات قصيرة

عدم توضيح كيفية صناعة وقود الصواريخ والقدرة على تشغيلها وإطلاقها