العيسى يدشن حزمة مشاريع تنموية في غانا

برنامج الرابطة
أوضح المتحدث الرسمي للرابطة عبدالوهاب الشهري أن ذلك يأتي ضمن برنامج الرابطة في القارة الإفريقية الهادف لمساندة المتضررين والفقراء وضحايا الأزمات والكوارث في القارة الذي تتبناه الرابطة دون أي تمييز ديني أو عرقي أو سياسي، مشيراً إلى أن البرنامج يشتمل على مشروعات منها: توفير المياه العذبة وتقديم السلال الغذائية والخدمات الطبية وبرامج رعاية الأيتام، ومشروعات المساجد التي تخدم السكان المسلمين في بلدان القارة.
وبين أن الرابطة تهتم بشكل خاص بفئة الأيتام التي تعد من أكثر الشرائح المحتاجة عرضة لأنواع متعددة من المشكلات منذ سن مبكرة خصوصاً في المجتمعات الفقيرة، بسبب غياب أحد رعاة الأسرة أو كلاهما، ولذلك دشنت الرابطة في وقت سابق مشروعها الإنساني العالمي لرعاية الأيتام الذي تَكْفل من خلاله الآلاف من الأيتام في عدد من دول العالم، وتقدم لهم كامل الدعم والرعاية المادية والصحية والاجتماعية والتعليمية، كما تشاركهم أفراحهم الخاصة ومناسباتهم العالمية.
سد حاجة
أفاد الشهري أن العيسى دشن مشروع توزيع السلال الغذائية المتكاملة للفقراء والمحتاجين في غانا، والهادف إلى سد حاجة مئات آلاف من الفقراء للمواد الغذائية الأساسية لفترات طويلة، كما دشن مشروع توفير المياه العذبة لشريحة واسعة من المحرومين من وصولها إلى مواقعهم، إذ تعد الرابطة من أكبر الفاعلين الدوليين المهتمين بالمياه وذلك من خلال قيامها بحفر آلاف الآبار وتمديد شبكات المياه لمنازل المستفيدين، إضافة إلى توفير محطات التنقية وتقديم برامج للتوعية بأهمية المحافظة على موارد المياه.
افتتاح مسجد
افتتح العيسى أحد أكبر المساجد التي أنشأتها الرابطة لخدمة المسلمين في غانا الذي تم تجهيزه لخدمة الآلاف من أبناء الجالية المسلمة، وتقام فيه صلوات الجمع والأعياد. كما أطلق الحملة الطبية لمكافحة أمراض العيون التي تستهدف علاج مئات المراجعين، ضمن المشروع الطبي لمكافحة العمى في القارة الإفريقية الذي تعمل عليه الرابطة.
مشاريع للرابطة في غانا
كفالة آلاف الأيتام
إنشاء مركز مهني وتقني للأيتام
توفير المياه العذبة
تدشين مسجد يتسع لـ5 آلاف مصل
إطلاق حملة طبية لمكافحة أمراض العيون
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