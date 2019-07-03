تحديد هوية الانتحاريين بتونس

أعلنت تونس أن الجهادي الذي فجر نفسه الثلاثاء الماضي في "حي الانطلاقة" بالعاصمة، هو "العقل المدبر" للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن الخميس المنصرم، وأسفرا عن مقتل عنصر أمني. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق: "الإرهابي أيمن السميري له علاقة بالهجومين الانتحاريين يوم الخميس، وأثبتت التحقيقات أنه العقل المدبر لهاتين العمليتين، وهو عنصر ناشط وقيادي خطير". وهزّ تفجيران انتحاريان العاصمة تونس الخميس أسفرا عن مقتل عنصر أمن، وإصابة ثمانية أشخاص بجروح. ووقعت العملية الأولى حين فجّر انتحاري نفسه قرب دورية أمنية في شارع شارل ديجول بوسط العاصمة، ما أدى إلى سقوط خمسة جرحى هم ثلاثة مدنيين وعنصرا أمن توفي أحدهما لاحقا متأثرا بجروحه، كما أعلنت وزارة الداخلية. وبعد وقت قصير استهدف تفجير انتحاري ثان مركزا أمنيا في العاصمة، ما أسفر عن إصابة أربعة شرطيين بجروح. وأكد الزعق أنه تم تحديد هوية منفذي العمليتين كما تم توقيف العديد من المشتبه بهم. وتبنّى تنظيم الدولة الإسلامية التفجيرين الانتحاريين، بحسب ما أفاد مركز سايت الأميركي المتخصّص برصد المواقع الإسلامية المتطرفة، نقلا عن "وكالة أعماق" التابعة للتنظيم.



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