تمور لبوركينا فاسو وسلال غذائية لليمن

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 50 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية بوركينا فاسو. وأشادت وزير المرأة والعمل الإنساني البوركينية هيلين ماريشال البودو بأعمال المركز، موجهة شكرها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما يبذلانه تجاه العمل الإنساني وإيصال المساعدات لبلادها، منوهة بالعلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع المملكة بجمهورية بوركينا فاسو. وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج الغذائية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز للشعوب والدول في كافة أصقاع العالم. سلال غذائية وزع المركز 537 سلة غذائية، تزن 39 طنا و738 كيلو غراما، للأسر النازحة والمتضررة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة اليمنية بتمويل من المركز. كما وزع المركز 300 سلة غذائية، تزن 22 طنا و200 كيلو غرام، للنازحين والمتضررين في قرى الجعدة والتنابكة والطينة وبني فائد والغرزه، التابعة لمديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، استفاد منها 1800 فرد، ويأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المتواصل للشعب اليمني الشقيق في مختلف المحافظات والمدن.



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