بدء محاكمة خلية متعاونة مع الإخوان في مصر

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة اليوم، لنظر طلب نيابة أمن الدولة العليا، بالتحفظ على أموال المتهمين بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة في 30 يونيو، المعروفة إعلاميا باسم "خلية الأمل"، ومنعهم من السفر خارج البلاد، وينظر أمر التحفظ أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، وتضم قائمة المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019، كلا من مصطفى عبدالمعز، وأسامة العقباوي، وعمر الشنيطي، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسن بربري وأحمد تمام وخالد أبو شادي. وكان النائب العام، كلف النيابة بفتح التحقيق في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيين محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل"، التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية، التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو. وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد.



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