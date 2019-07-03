ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما فدراليا لتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
وجاء في نص المرسوم: "يعلق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، التي وقعها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في واشنطن في 8 ديسمبر عام 1987".
وأعلنت واشنطن في بداية العام الجاري عن انسحابها الأحادي الجانب من معاهدة الصواريخ هذه، متهمة روسيا بانتهاك بنود هذه الوثيقة، ورفضت موسكو كل هذه الاتهامات.
وقال الرئيس بوتين في 2 فبراير الماضي إن روسيا سترد على القرار الأميركي حول الانسحاب من المعاهدة بشكل متواز، معلنا أن روسيا ستضطر لتعليق مشاركتها فيها أيضا، وشدد بوتين على عدم رغبة روسيا في المشاركة في سباق التسلح، مضيفا أن كل الاقتراحات الروسية حول نزع السلاح لا تزال على طاولة المفاوضات.
كانت هذه تفاصيل خبر معاهدة الصواريخ تعمق خلافات موسكو وواشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.