الزياني يجتمع مع نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في لندن أمس، مع نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كورنيليا ريتشتر، وذلك على هامش اجتماع القمة الاقتصادية العربية البريطانية.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مجالات تطوير الأساليب الزراعية والأمن الغذائي والأمن المائي، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.