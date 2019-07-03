الزياني يجتمع مع نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مجالات تطوير الأساليب الزراعية والأمن الغذائي والأمن المائي، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
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